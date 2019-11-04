Haberler » Güncel » Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi

Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi

Ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile evine operasyon düzenlenen 'Rusya Hayranları' isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.

04.11.2019 19:15Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi
Ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile evine operasyon düzenlenen ' Rusya Hayranları' isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.
Bulgaristan'da faaliyet gösteren Rusya Hayranları' isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rus ajanı olduğu gerekçesi ile geçtiğimiz ay ev ve iş yerinin aranmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi. Malinov Moskova'da düzenlenen resmi törende Putin tarafından verilen devlet nişan ile birlikte yaklaşık 30 bin Euro para ödülünün de sahibi oldu.
Geçen hafta Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde büyükelçi birinci sekreteri görevinde bulunan bir Rus diplomatın casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle Bulgaristan'dan kovulması üzerine, Moskova'dan gelen bu adım Bulgaristan'da dikkat çekti.
(İHA)

Sivil Toplum Kuruluşu, Vladimir Putin, Bulgaristan, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33 Nazlı ılıcak cezaevinden çıktı
23:32 Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü
23:32 Kaymakam Tanrıkulu kadınlarla çelenk yaptı
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
22:02 WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
21:56 Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
4.11.2019 23:34:38