Bulgaristan'da ASALA şehidi diplomat Bora Süelkan anıldı

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde 1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan'ın Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğundaki anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

10.06.2020 00:52 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:01
Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde 1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan'ın Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğundaki anıtı önünde anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süelkan'ın katledilmesini şiddetle kınayarak, "Terörizmin milliyeti, ırkı, cinsiyeti ve coğrafyası yoktur." dedi.
Büyükelçi Sekizkök, "Bora Süelkan, sadece Türk olduğu için, Burgaz'da Türkiye'yi temsil ettiği için öldürüldü." ifadesini kullandı.
Törende, ASALA gibi birçok terör örgütünün hedef aldığı 40'ı aşkın Türk diplomatın çeşitli suikastlarda yaşamlarını yitirdikleri, Süelkan'ın katillerinin ise maalesef hala yakalanmadığı anımsatıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükleçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç de törende dua okudu. Törene Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel ve diğer diplomatlar da katıldı.
Kovid-19 salgınında Bulgaristan-Türkiye iş birliği
Büyükelçi Sekizkök, bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman'la bir araya geldi. Görüşmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iki ülke arasındaki yardımlaşma çalışmaları ele alındı.
Sekizkök, Burgaz Belediye Başkanı Nikolov ile toplantısında, "Türkiye ve Bulgaristan bu (Kovid-19 salgını) kriz döneminde ortak bir düşman ve tehdide karşı iki dost, komşu ülke olarak mücadele etti. Türkiye olarak Bulgaristan ne talep ettiğiyse, eksiksiz zamanında karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.
Burgaz Belediye Başkanı Nikolov, Türkiye'nin Burgaz bölgesine yolladığı malzememe ve diğer yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Bu kriz bizleri birbirimize daha da yakınlaştırdı." şeklinde konuştu.
Burgaz'a bağlı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ruen ilçesi Belediye Başkanı İsmail Osman, "Görevde olduğu son 10 yılda ilk kez Anavatanımız Türkiye'nin bir büyükelçisi ilk kez bizleri ziyaret ediyor." dedi.
Osman, Ruen bölgesinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildiğinde kendisini ilk arayanların, Burgaz Başkonsolosu Güzel ve Büyükelçi Sekizkök olduğunu belirterek, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin organizasyonunda bölgedeki ihtiyaç sahibi Türk ve Müslümanlara yardım paketlerinin ulaştırıldığını söyledi. Bulgaristan’da ASALA şehidi diplomat Bora Süelkan anıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Bora Füzesi, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç’ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Haberler››Güncel››Bulgaristan'da ASALA şehidi diplomat Bora Süelkan anıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:11: BAE'ye ait Etihad Airways'in uçağı bir kez daha İsrail'e indi - Haber 01:05: Nijerya'da yasa dışı çetelere karşı halk protesto gösterisi düzenledi - Haber 01:01: Katar Emirinin babasından, Filistin İslami Cihad Hareketine taziye telefonu - Haber 00:59: Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası - Haber 00:57: Fas'ta OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı - Haber 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:13: Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 09:31: Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit - Haberler