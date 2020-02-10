Haberler » Dünya » Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü - Haberler

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

10.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:29Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü
'ın güney batısında bulunan Blagoevgrad şehrinde kiliseleri dolduran Hristiyanlar, Hz. ve Aziz Haralambos'a şükranlarını sunmak için kavanozlar dolusu balı mumlarla süsleyerek dualar etti.

Aziz Haralambos Günü olarak bilinen dini bayramda birçok bal üreticisi bu senenin yeni kesim ürünlerini kiliselere getirerek, ibadet etti ve dini ritüellerini yerine getirdi. Rahipler balları kutsarken, sağlık ve huzurlu bir senenin geçmesi için toplu şekilde dua töreni düzenledi. Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Bulgaristan, Meryem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 23:58:44