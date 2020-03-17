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Bulgaristan'da Bansko kenti karantinaya alındı

Bulgaristan'ın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Bansko kenti korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

17.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:03
Bulgaristan'da Bansko kenti karantinaya alındı
Bulgaristan 'ın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Bansko kenti korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Ülkede vaka sayısı 81'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkelerdeki vaka sayıları artıyor. Bulgaristan'ın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Bansko kentinin korona virüs nedeniyle karantina altına alındığı duyuruldu. Ulusal Kriz Merkezi, Bansko'da otellerde bulunan 200 yabancı vatandaşın 24 saat içinde şehirden çıkmalarının sağlanacağını, İngiltere ve İsrail vatandaşlarının ise şehri terk ettiklerini açıkladı. Ayrıca Bansko'ya tüm giriş ve çıkışlar 2 hafta süreyle yasaklandı. Ayrıca, vatandaşların yiyecek satılan marketler, eczane, banka, akaryakıt istasyonu ve sigorta ofislerindeki işleri dışında sokağa çıkmaları da yasaklandı.

Kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, Ulusal Kriz Merkezi yetkilileri karantina tedbirinin tatil için kentte bulunan yabancılara konulan korona virüs teşhisleriyle ilgili olduğunu belirtti.

1 aylık olağanüstü hal durumu devam eden Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısı 81'e yükseldi. Ülkede korona nedeniyle 2 kişi de hayatını kaybetmişti. - SOFYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Güncel

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