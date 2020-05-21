Bulgaristan'da bayram namazı açık havada ve maskeyle kılınacak

Bulgaristan'da bayram namazı açık havada ve maskeyle kılınacakSOFYA(Bulgaristan), (DHA)- Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Koronavirüs (Covid-19) Ulusal Kriz Merkezi'nin daveti üzerine Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile görüşme düzenlendi.

21.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:09

Bulgaristan'da bayram namazı açık havada ve maskeyle kılınacak

SOFYA(Bulgaristan), (DHA)- Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Koronavirüs (Covid-19) Ulusal Kriz Merkezi'nin daveti üzerine Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile görüşme düzenlendi. Görüşmede bayram namazının açık havada ve maskeyle kılınmasına karar verildi.

Başbakan Boyko Borisov, Ramazan Bayramı öncesinde Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile Başbakanlıkta görüştü. Koronavirüs Ulusal Kriz Merkezi üyelerinin de katıldığı görüşmede, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesindeki önlemler ele alındı. Borisov 'Bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sağ, salim olun ve hep beraber zorlukların üstesinden gelerek, Bulgaristan'ın iyiliği ve refahı için çalışalım' ifadelerini kullandı.

BİR BUÇUK METRE MESAFE VE MASKE ŞART

Alınan kararlar kapsamında, bayram namazının bahçelerde ve açık havada 1,5 metre sosyal mesafe korunarak kılınacak. Cemaatin maske takması ise zorunlu olacak. Namaz öncesi ve sonrası Müslümanların ibadet edeceği açık alanların dezenfekte edilmesinin de şart olarak sunulduğu ifade edildi. Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, hükümetin ve Ulusal Kriz Merkezi'nin zorlu salgın günlerinde Bulgaristan halkı adına fedakarca çalışmalarını tebrik etti ve teşekkürlerini iletti. Başmüftü, salgının yakında tarihte kalacağı umuduyla, insanların yeniden bir ayara geleceğine inandığı belirtti. Mustafa Aliş, 'Her bir şeyden önce hepimizin yakınlığa ve beraberliğe ihtiyacı vardır' dedi.

NAMAZ STADYUMDA KILINACAK

Öte yandan bölge müftülükleri, camide bahçesi olamayan yerlerde bayram namazının kılınacağı yerleri duyuruyla bildiriyor. Haskovo Bölge Müftülüğü'nün sosyal medyadan yayınladığı duyuruda, bayram sabahı cemaati namaz için stadyuma toplanmaya çağırdı. Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesinde bayram namazı stadyumda kılınacağı öğrenildi. Haskovo Bölge Müftülüğü, Müslümanlara yaptığı çağrıda seccadelerini alıp gelmelerini istedi.

BAYRAMDA KALABALIK ENDİŞESİYLE NAMAZLAR AÇIK HAVADA

13 Mayıs'ta OHAL durumu kaldırılan Bulgaristan'da camiler de 15 Mayıs'ta Cuma namazında cemaate açılmış oldu. 1,5 metre mesafe ve maske zorunluluğu getirildi. Ancak Bayram namazlarında büyük kalabalığın toplanacağı beklentisiyle, Müslümanların bayram sabahında ibadetlerini açık havada yapması kararlaştırıldı.

Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bulgaristan’da bayram namazı açık havada ve maskeyle kılınacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Bulgaristan, DHA, Güncel, Haber

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