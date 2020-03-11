Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği belirtilen bir Türk vatandaşının korona virüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.
11.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:52
Bulgaristan 'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği belirtilen bir Türk vatandaşının korona virüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.
Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği ifade edilen bir Türk vatandaşının korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türk vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.
Test sonucu bekleniyor
Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen şahsa korona virüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.
İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye 'ye dönen söz konusu Türk vatandaşının, Pazarkule sınır kapısının mülteci akını nedeniyle kapalı olması yüzünden Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi. Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor. - SOFYA
Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği ifade edilen bir Türk vatandaşının korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı. Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türk vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.
Test sonucu bekleniyor
Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen şahsa korona virüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.
İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye 'ye dönen söz konusu Türk vatandaşının, Pazarkule sınır kapısının mülteci akını nedeniyle kapalı olması yüzünden Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi. Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Güncel
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