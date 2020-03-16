Bulgaristan'da camilerde namazlar cemaatsiz kılınacak
Bulgaristan'da camilerde namazlar cemaatsiz kılınacakBulgaristan, (DHA)- Bulgaristan'da Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, ülkede koronavirüs önlemleri ve olağanüstü hal ilan edilmesi kapsamında camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildi.
16.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:44
Bulgaristan 'da camilerde namazlar cemaatsiz kılınacak
Bulgaristan, (DHA)- Bulgaristan'da Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, ülkede koronavirüs önlemleri ve olağanüstü hal ilan edilmesi kapsamında camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildi. Açıklamada, 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ibadet için camilere gelmesinin sakıncalı olacağı belirtildi.
Bulgaristan'da koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler artırılıyor. Başmüftülükten yapılan açıklamada, camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildiği ve koronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ibadet için camilere gelmesinin sakıncalı olduğu belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği Bulgaristan'da dün 43 olarak açıklanan koronavirüs tespit edilen vaka sayısı, bugün 62'ye ulaştı.
BAŞBAKAN VE KRİZ MASASI ÜYELERİ TEST OLDU
Koronavirüs tespit edilen hastaların en yoğun olduğu Askeri Tıp Akademisi (VMA) ve Pirogov Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyen 'Kriz Masası' üyeleri, talepler üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Kriz Masası'ndaki üyelerin testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Ayrıca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Brosisov'un da koronavirüs testlerini yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığı açıklandı.
Bulgaristan, (DHA)- Bulgaristan'da Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, ülkede koronavirüs önlemleri ve olağanüstü hal ilan edilmesi kapsamında camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildi. Açıklamada, 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ibadet için camilere gelmesinin sakıncalı olacağı belirtildi.
Bulgaristan'da koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler artırılıyor. Başmüftülükten yapılan açıklamada, camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildiği ve koronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ibadet için camilere gelmesinin sakıncalı olduğu belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği Bulgaristan'da dün 43 olarak açıklanan koronavirüs tespit edilen vaka sayısı, bugün 62'ye ulaştı.
BAŞBAKAN VE KRİZ MASASI ÜYELERİ TEST OLDU
Koronavirüs tespit edilen hastaların en yoğun olduğu Askeri Tıp Akademisi (VMA) ve Pirogov Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyen 'Kriz Masası' üyeleri, talepler üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Kriz Masası'ndaki üyelerin testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Ayrıca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Brosisov'un da koronavirüs testlerini yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığı açıklandı.
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Kaynak: DHA
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Etiketler : Koronavirüs, Bulgaristan, DHA, Güncel
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