Bulgaristan'da camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildi
Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısının artması üzerine ülke genelindeki camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildi.
16.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:50
Bulgaristan 'da korona virüsü vaka sayısının artması üzerine ülke genelindeki camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildi.
Bulgaristan'da artan korona virüsü vakalarının ardından alınan tedbirler genişletiliyor. Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı yaptığı açıklamada cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınacağını belirterek, sağlık durumu iyi olmayan ve 60 yaşın üzerindeki vatandaşlardan camilere gelmemelerini istedi. Ülke genelindeki camilerin açık kalacağı ifade edilirken, mevlit okutulması, kursların ve toplu halde gerçekleştirilen tüm dini etkinliklerin olağanüstü hal süresince iptal edildiği belirtildi. Cenaze törenlerinde imamların korona virüsün yayılmaması amacıyla gerekli önlemleri alması gerektiği de dile getirilirken, cenaze namazlarında saflar arasında en az 2 metre mesafe bırakılması istendi.
1 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Nüfusu 7 milyon olan ülkede yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor. - SOFYA
Bulgaristan'da artan korona virüsü vakalarının ardından alınan tedbirler genişletiliyor. Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı yaptığı açıklamada cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınacağını belirterek, sağlık durumu iyi olmayan ve 60 yaşın üzerindeki vatandaşlardan camilere gelmemelerini istedi. Ülke genelindeki camilerin açık kalacağı ifade edilirken, mevlit okutulması, kursların ve toplu halde gerçekleştirilen tüm dini etkinliklerin olağanüstü hal süresince iptal edildiği belirtildi. Cenaze törenlerinde imamların korona virüsün yayılmaması amacıyla gerekli önlemleri alması gerektiği de dile getirilirken, cenaze namazlarında saflar arasında en az 2 metre mesafe bırakılması istendi.
1 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Nüfusu 7 milyon olan ülkede yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Güncel
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