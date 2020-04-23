Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdiSofya, (DHA) - Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçililk binasında tören düzenlendi.

23.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:21
Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi
Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi
Sofya, (DHA) - Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçililk binasında tören düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Atatürk'ün çalışma evinin bahçesinde İstiklal Marşı okundu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi anlatıldı.
Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçilik binasında düzenlendi. ürkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 'İstiklal Marşı okundu, 23 Nisan'ın önemi anlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Sekizkök 'Biz aslında Atatürk'ün yaşadığı bir yerdeyiz. 23 Nisan'ı bu şekilde kutluyoruz. Çok güzel bir duygu. Bu merdivenlerden aşağı inmiş, bu bahçede dolaşmış' dedi.
ATATÜRK'ÜN ÇALIŞMA EVİ ÇOCUKLARA GEZDİRİLDİ
DHA'nın görüntülediği etkinlikte Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı yılları anlatan Sekizkök, '1913 Kasım ayında gelmiş. 1914 yılı boyunca, Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce burada, Sofya'da görev yapmış. Askeri ataşe olmuş. Sonra Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra, 1915 yılında da ayrılmış ve Çanakkale'ye gitmiş. Çanakkale savaşının kahramanı da Atatürk' ifadelerine yer verdi.
ATATÜRK'ÜN ODASI 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA TESLİM EDİLDİ
1913- 1914 yıllarında askeri ataşe olarak Sofya'da görev yapan Mustafa Kemal'in çalışma odası, bugün elçilik binasında muhafaza ediliyor. Sofya'nın en güzel binalarından biri olan binada, Atatürk'e ait birçok obje var. Bunlardan biri de nadide bir parça sayılan Atatürk'ün portresi. Büyükelçi Sekizkök çocuklara bu portrenin hikayesini anlattı. Mustafa Kemal'in daktilosu, yazışmaları ve o döneme ışık tutan eşyaların bulunduğu oda, 23 Nisan da çocuklara teslim edildi.
ATATÜRK'ÜN SOFYA'DAKİ ÇALIŞMA EVİ GEZİLDİ
Sofya'da yaşayan Gökdeniz Bulut, Hatice Yücesan ve Ceylin Çelik, Atatürk'ün sandalyesine oturdu, daktilosuna dokundu, onun yazdığı kalemleri inceledi. Atalarının huzuruna çıkan çocuklar '23 Nisan kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene' mesajlarıyla, bu günü kendilerine bağışlayan Cumhuriyetin kurucusunu andı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, Sofya, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Beşiktaş’ın eski kalecisi günah çıkardı: Suç bende Haberler
Beşiktaş'ın eski kalecisi günah çıkardı: Suç bende
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Haberler››Güncel››Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:21: Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi - Haber 21:19: AFYONKARAHİSAR Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı - Haber 21:19: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Bakanlık personeli, İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 21:18: Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu - Haber 21:16: Paraguay'da 23 Nisan'da 23 bakıma muhtaç çocuğun kaldığı merkeze yardım - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin