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Bulgaristan'da doktorlardan evde kalan halka alkışlı destek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına tüm dünyadan destek yağıyor.

13.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:54
Bulgaristan'da doktorlardan evde kalan halka alkışlı destek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına tüm dünyadan destek yağıyor. Bulgaristan 'da en çok koronavirüs hastasının sevk edildiği Sofya Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Müdahale Hastanesi'nin doktorları bu kez sokağa çıkararak, Paskalya öncesi bayramlarda evlerinde kalan vatandaşlara teşekkür etmek için alkışladı.

Bulgaristan'da en çok koronavirüs hastasının sevk edildiği Sofya Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Müdahale Hastanesi'nin doktorları bu kez sokağa çıkararak, Paskalya öncesi bayramlarda evlerinde kalan vatandaşlara teşekkür etmek için alkışladı. Pirogov Hastanesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Siz de sorumlu olun, evde kalın!  Evde kalıdğınız için siz vatandaşlara Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BU KEZ DE DOKTORLAR HALKI ALKIŞLADI

Ülkede koronavirüs vakalarının tedavi edildiği Sofya Aleksandrovska Üniversitesi Hastanesi Müdürü Kostadin Angelov da,"Siz her gece bizi alkışladınız. Siz de evde kaldığınız için alkışı hakettiniz. Evde kalırsanız biz doktorlar her akşam 21.00'de çıkıp, bu kez size alkışlayacağız. Epideminin yayılmasını kontrol altında tutuyoruz.  Salgın şakaya gelmez. Kilise yerine dualarınızı evde yapın" dedi. Öte yandan Bulgaristan'da virüs tespit edilenlerin sayısı 676'ya yükselirken ülke genelinde şimdiye kadar 31 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bulgaristan, Sofya, Dünya
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