Bulgaristan'da domuz vebası salgını, toplamda yarım milyon hayvan itlaf edilebilir
Bulgaristan’da yeni bir Afrika domuz vebası salgını patlak verirken iki şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Salgın sebebiyle iki köyde 40 binden fazla, toplamda ise yarım milyon domuzun öldürülmesi bekleniyor.24.07.2019 16:07
Bulgaristan'da yeni bir Afrika domuz vebası salgını patlak verirken iki şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Salgın sebebiyle 40 binden fazla domuzun öldürülmesi bekleniyor.
Gıda güvenliği uzmanı Alexandra Miteva, Brashldun köyünde 40 binden fazla domuzun bulunduğu büyük bir endüstriyel çiftlikte yeni bir salgının tespit edildiğini açıkladı. Miteva hastalık nedeni ile domuzların itlaf edileceğini belirtti. Ülkede Ruse şehrinde Cumartesi günü de başka bir çiftlikte domuz vebası salgınına rastlanmıştı. Nikolovo köyündeki bütün domuzlar öldürülmüştü.
Gıda güvenliği uzmanı Alexandra Miteva, Brashldun köyünde 40 binden fazla domuzun bulunduğu büyük bir endüstriyel çiftlikte yeni bir salgının tespit edildiğini açıkladı. Miteva hastalık nedeni ile domuzların itlaf edileceğini belirtti. Ülkede Ruse şehrinde Cumartesi günü de başka bir çiftlikte domuz vebası salgınına rastlanmıştı. Nikolovo köyündeki bütün domuzlar öldürülmüştü.
Bulgaristan, Afrika, Dünya
Kaynak: Euronews.com