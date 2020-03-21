Bulgaristan'da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle OHAL kararının alındığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de hasta olduğu Bulgaristan 'da, virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent Sofya 'nın en büyük spor salonu olan 'Arena Armeets'de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığı belirtildi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Sofya'nın en büyük spor salonu olan 'Arena Armeets'de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığını duyurdu. Borisov'un açıklamasına göre, kendi talimatıyla yapılan tatbikatın ilk aşamasında, hastanenin kurulması ve yatakların hazırlanması eğitimi yer aldı. İlk aşaması tamamlanan tatbikatın sonraki aşamaları ise şöyle: İkinci aşamada gerekli tıbbi cihaz ve donanımların hastaneye yerleştirilmesini yönelik eğitim verilecek, üçüncü aşamada hastaların hastaneye taşınması ve tedavisinin yapılmasına yönelik eğitim verilecek. Dördüncü ve son aşamada ise geçici olarak kurulan hastanenin faaliyetlerine son verilmesi yer alacak.

Tatbikatın her aşamasında ise Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Sağlık Bakanlığı, Spor ve Gençlik Bakanlığı, Devlet Rezervleri ve Savaş Acil Durum Stokları Ajansı ve Ordu temsilcileri yer alacak.

Ayrıca Borisov, Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Emil Eftimov'un, başka şehirlerde de benzer tatbikatların yapılması için hazırlıkların yapıldığını belirttiğini duyurdu. Devlet Rezervi ve Savunma Bakanlığı'nda 15 bin yatak olduğu açıklandı.

3 KİŞİ BUGÜN TABURCU EDİLİYOR

Öte yandan, Ulusal Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski sabah yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğin; 84'ü erkek, 58'i kadın toplamda 142 kişinin de hasta olduğunu duyurdu. Mutafçiyski, biri Sofya, 2'si ise Plevne'de olmak üzere 3 hastanın da bugün taburcu edileceğini bildirdi. Taburcu edilen kişilerin 30 gün boyunca evde raporlu olacağı ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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Kaynak: DHA