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Bulgaristan'da grip salgını doruk noktada, 1300 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan'da grip salgını doruk noktada, 1300 okulda eğitime ara verildiBULGARİSTAN'da, grip salgını nedeniyle 14 şehirdeki toplam 1300 okulda eğitime ara verildi.

29.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:40
'da grip salgını doruk noktada, 1300 okulda eğitime ara verildi
BULGARİSTAN'da, grip salgını nedeniyle 14 şehirdeki toplam 1300 okulda eğitime ara verildi. Salgın hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mira Kojuharova, ülkede grip salgınının doruk noktaya ulaştığını kaydetti.
Bulgaristan'da, her geçen gün grip salgınının yaygınlaşmasıyla, salgın alarmı verilen şehir sayısı 14'e yükseldi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent , Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil, Blagoevgrad ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Ülke genelinde eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilen okul sayısı da 1300'e yükseldi. Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamile kadınların rutin kontrolleri yapılamazken, sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.
Başkent Sofya başta olmak üzere grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu.
Salgın hastalıklar uzmanı ve eski Ulusal Edipemioloji danışmanı Prof. Mira Kojuharova, ülkede grip salgının bu hafta doruk noktaya ulaştığını belirterek, yılın ilk haftasına oranla grip vakalarının dört kat arttığını söyledi. Kojuharova, "Bu yıl grip salgını daha fazla çocukları etkiliyor. Normalde 0 ile 4 yaş arası çocuklar en hassas iken, bu yılki grip daha çok 5- 14 yaş grubu çocukları etkiledi. Saygının bir hafta içinde azalmasını bekliyoruz" dedi.
Bulgaristan'da grip salgını doruk noktada, 1300 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan, Sofya, Güncel

Kaynak: DHA


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