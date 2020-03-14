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- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor- Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu

- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu Bulgaristan'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

14.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:29
- Bulgaristan 'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor
Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu
SOFYA - Bulgaristan'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ülkede ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmaya korkuyor.
Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ilan edilen bir aylık olağanüstü halden sonra vatandaşlar sokağa çıkmaktan çekinirken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki kadının eşinin de bugün virüse yenik düştüğü açıklandı. Ulusal Kriz Merkezi, halihazırda ülkede korona virüs vaka sayısının 31 olduğunu duyururken, yüzlerce vatandaşın da testlere tabi tutulmaya devam edildiğini açıkladı.
Ülkede dün ilan edilen OHAL kapsamında gıda satan dükkanlar ve eczaneler dışında tüm alış veriş merkezleri kapatıldı. - Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor- Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Bulgaristan, Güncel

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