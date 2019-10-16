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Bulgaristan'da İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında Bulgaristan’ın İngiltere’yi ağırladığı karşılaşmada bazı İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 13:57Bulgaristan'da İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı
Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında Bulgaristan'ın İngiltere'yi ağırladığı karşılaşmada bazı İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada "Bulgaristan ile İngiltere milli takımları arasında yapılan futbol maçında uygun olmayan hareketlerde bulunan kişileri tespit etmek amacıyla bir operasyon sürüyor. Şu ana kadar olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Toplanan deliller başsavcılığa bildirilecek" denildi.
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Bulgaristan, İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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