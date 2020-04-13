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Bulgaristan'da korkutan ayin Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti

Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içtiBulgaristan, (DHA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor.

13.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:32
Bulgaristan 'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Bulgaristan, (DHA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor. Bulgaristan'da Ortodoks Hristiyanların Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verildi. Ayine giden yüzlerce kişi koronavirüs salgına rağmen papazların ayin sırasında ikram ettiği gümüş kaşıkla 'kutsanmış' suyu aynı kaşıktan içmesi ülkede tartışma konusu oldu.
Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bayram, pek çok ülkede evlerde veya yoğunlaştırılmış önlemler altında kutlanıyor. Bulgaristan'da ise Başbakan Boyko Borisov, Ortodoks Kilise yönetimiyle görüşmesinin ardından kiliselerin açık kalmasına izin verdi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
AYNI TAS VE KAŞIKTAN KUTSANMIŞ SU İÇTİLER
Paskalya kutlamaları çerçevesinde kiliseye ayine giden yüzlerce kişiye papazlar tarafından Hristiyanlığın inancına göre, gümüş kaptan 'kutsanmış' su verildi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kilisedeki ayinde aynı tas ve aynı kaşıktan yüzlerce kişi "kutsanmış su" içmesi ülkede tepkilere neden oldu. Öte olayın duyulmasının ardından ülkedeki sağlık çalışanları Bulgaristan'da salgının yüksek hızda yayılacağını ifade etti.
TEPKİ SONRASI BORİSOV'DAN GERİ ADIM
Olayın yaşanmasının ardından tepki alan Bulgaristan Başbakanı Borisov, 'Paskalya duanızı evinizde, bahçenizde yapın, kiliseye gitmeyin' çağrısında bulundu. Ülkede bütün camiler, katolik kiliseler ve Sinagoglar kapılarını toplu dualar için kapatırken, Ortodoksların Milli Kriz Merkezi çağrılarına uymaması Paskalya günlerinde koronavirüs salgının yayılma endişelerini arttırdı.Ülkede halka açık pazarlara kontrollü ve tek yönlü giriş sistemi uygulandı. 'Çiçek ve Söğüt Bayramı' olarak bilinen bu Pazar gününde ise, bütün çiçek pazarları kapatıldı.
BAŞBAKAN YARDIMCISINA DIŞARIDA OTURMA CEZASI
Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ve Bakanlık yetkilierinin bakanlığa ait bankta oturduğu görüntülenmesinin ardından Karakaçanov'a paza cezası kesildi.
GENİŞ ÖNLEMLERİN ALINDIĞI DİĞER YERLER İSE ROMAN MAHALLELERİ OLDU
Sofya'da 'Fakulteta', 'Zapaden Park', Filibe 'Stolipinovo' gibi Roman mahallelerindeki bütün giriş çıkış noktalarına polis ve jandarma ekipleri yerleştirildi. Kimlik kartı olmayanların çıkışına izin verilmezken, mahallelerden çıkan bütün Roman vatandaşları alınan tedbirlere tepki gösterdi. Bulgaristan’da korkutan ayin Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Paskalya, DHA, Güncel
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