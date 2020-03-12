Bulgaristan'da korona vakası 23'e yükseldi
Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 23'e yükseldi.
12.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:24
Bulgaristan 'da korona virüs vaka sayısı 23'e yükseldi.
Korona virüsle mücadele amacıyla kurulan Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs taşıyan vakaların sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Bugün tespit edilen son vakaların değişik yaş gruplarından olduğu kaydedilirken, bu şahıslarla temasta bulunduğu bildirilen yaklaşık 200 kişinin de testlere tabi tutulması bekleniyor. Bulgaristan'da korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşında bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm dün kayıtlara geçmişti. - SOFYA
Korona virüsle mücadele amacıyla kurulan Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs taşıyan vakaların sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Bugün tespit edilen son vakaların değişik yaş gruplarından olduğu kaydedilirken, bu şahıslarla temasta bulunduğu bildirilen yaklaşık 200 kişinin de testlere tabi tutulması bekleniyor. Bulgaristan'da korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşında bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm dün kayıtlara geçmişti. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Güncel
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