Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal
Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edildi.
13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Bulgaristan 'da korona virüs nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edildi.
Parlamento tarafından alınan karar öncesinde Başbakan Boyko Borisov, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirtmişti. Ülkede korona virüs vaka sayısının 23'e çıkması, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce vatandaşın da testlere alınmaya devam edilmesi endişeye neden oldu. - SOFYA
Parlamento tarafından alınan karar öncesinde Başbakan Boyko Borisov, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirtmişti. Ülkede korona virüs vaka sayısının 23'e çıkması, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce vatandaşın da testlere alınmaya devam edilmesi endişeye neden oldu. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Parlamento, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı