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Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal

Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edildi.

13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal
Bulgaristan 'da korona virüs nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edildi.

Parlamento tarafından alınan karar öncesinde Başbakan Boyko Borisov, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirtmişti. Ülkede korona virüs vaka sayısının 23'e çıkması, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce vatandaşın da testlere alınmaya devam edilmesi endişeye neden oldu. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bulgaristan, Parlamento, Güncel

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