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Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

Bulgaristan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler esnetildi.

13.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:28
Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor
Bulgaristan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler esnetildi.

Bulgaristan'da korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında bir ay önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) devam ederken, bazı tedbirler gevşetilmeye başlandı. esnetilen tedbirler kapsamında kapatılmayan marketler ve eczanelerin yanı sıra son 2 gündür kapalı olan mağazalar da açıldı. Vatandaşlar artık Alışveriş merkezleri dışında diğer tüm mağazalardan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sosyal mesafenin korunması yönünde çağrılarını tekrarlayan yetkililer, sokağa çıkarken koruyucu maske takılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Nüfusu 6 milyon 951 bin olan ülkede 676 kişinin korona virüse yakalandığı bildirilirken, ölü sayısının 31'e yükseldiği açıklandı. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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