Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor Bulgaristan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler esnetildi.

13.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:44
- Bulgaristan 'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor
SOFYA - Bulgaristan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler esnetildi.
Bulgaristan'da korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında bir ay önce ilan edilen olağanüstü hal devam ederken, bazı tedbirler gevşetilmeye başlandı. esnetilen tedbirler kapsamında kapatılmayan marketler ve eczanelerin yanı sıra son 2 gündür kapalı olan mağazalar da açıldı. Vatandaşlar artık Alışveriş merkezleri dışında diğer tüm mağazalardan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sosyal mesafenin korunması yönünde çağrılarını tekrarlayan yetkililer, sokağa çıkarken koruyucu maske takılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.
Nüfusu 6 milyon 951 bin olan ülkede 676 kişinin korona virüse yakalandığı bildirilirken, ölü sayısının 31'e yükseldiği açıklandı. - Bulgaristan’da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Şanlıurfa'da maske dağıtımı sürüyor - Haber 16:26: FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü - Haber 16:26: Paskalya yumurtası sosyal mesafeyi unutturdu - Haber 16:26: Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı - Haber 16:26: 11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler