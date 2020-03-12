Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 15 oldu
Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının 6'dan 15'e yükseldiği açıklandı.
12.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:24
Bulgaristan 'da korona virüs vaka sayısının 6'dan 15'e yükseldiği açıklandı.
Korona virüsle mücadele amacıyla kurulan Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs taşıyan vakaların sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Bugün tespit edilen 9 vakanın değişik yaş gruplarından olduğu kaydedilirken, bu şahıslarla temasta bulunduğu bildirilen yaklaşık yüz kişinin de testlere tabi tutulması bekleniyor.
Bulgaristan'da korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşında bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm dün kayıtlara geçmişti.
Öte yandan Başbakan Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Rusya'dan solunum cihazı satın almak istediğini iletti. Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada, Borisov ve Putin'in korona virüs salgınının yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve enerji konularının da ele aldıkları ifade edildi. - SOFYA
Korona virüsle mücadele amacıyla kurulan Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs taşıyan vakaların sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Bugün tespit edilen 9 vakanın değişik yaş gruplarından olduğu kaydedilirken, bu şahıslarla temasta bulunduğu bildirilen yaklaşık yüz kişinin de testlere tabi tutulması bekleniyor.
Bulgaristan'da korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşında bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk ölüm dün kayıtlara geçmişti.
Öte yandan Başbakan Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Rusya'dan solunum cihazı satın almak istediğini iletti. Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada, Borisov ve Putin'in korona virüs salgınının yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve enerji konularının da ele aldıkları ifade edildi. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Vladimir Putin, Bulgaristan, Rusya, Güncel
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