Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısı 6'ya ulaştı
Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Bulgaristan 'da korona virüs vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkedeki korona virüs vaka sayısının 4'ten 6'ya yükseldiğini açıkladı. Başbakan Boyko Borisov, yeni tespit edilen vakaların başkent Sofya 'da 77 yaşında bir erkek ve 66 yaşındaki eşi olduğunu kaydetti. Sağlık uzmanları, tespit edilen vakalarla temasta bulunan yaklaşık 89 kişinin sağlık taramasından geçirileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz Pazar günü, Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo'da ise 75 yaşındaki bir kadına ve bir sağlık personeline yapılan korona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. - SOFYA
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkedeki korona virüs vaka sayısının 4'ten 6'ya yükseldiğini açıkladı. Başbakan Boyko Borisov, yeni tespit edilen vakaların başkent Sofya 'da 77 yaşında bir erkek ve 66 yaşındaki eşi olduğunu kaydetti. Sağlık uzmanları, tespit edilen vakalarla temasta bulunan yaklaşık 89 kişinin sağlık taramasından geçirileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz Pazar günü, Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo'da ise 75 yaşındaki bir kadına ve bir sağlık personeline yapılan korona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Sofya, Güncel
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