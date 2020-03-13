Bulgaristan'da korona virüse karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor
Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının artması üzerine ibadethaneler başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulundukları mekanlar dezenfekte edilmeye başlandı.
13.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:20
Bulgaristan 'da korona virüs vaka sayısının artması üzerine ibadethaneler başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulundukları mekanlar dezenfekte edilmeye başlandı.
Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının hızla artması üzerine vatandaşların toplandıkları diğer mekanlar gibi ibadethaneler de dezenfekte edilmeye başlandı. Ülkedeki cami ve kiliseler, yerel yönetimler tarafından günde iki defa dezenfekte ediliyor. Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali'ye bağlı Mestanlı Belediyesi, şehirdeki bir kilisenin ve iki caminin dezenfekte edildiğini açıkladı. Kiliselerde özellikle pazar ayinleri ve camilerde de cuma namazları öncesinde sağlık görevlileri dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.
Öte yandan, Bulgaristan Başmüftülüğü tarafından düzenlenen ve yıl boyunca devam eden Kur'an-ı Kerim kurslarına geçici bir süre ara verilmesi bekleniyor. - SOFYA
Bulgaristan'da korona virüs vaka sayısının hızla artması üzerine vatandaşların toplandıkları diğer mekanlar gibi ibadethaneler de dezenfekte edilmeye başlandı. Ülkedeki cami ve kiliseler, yerel yönetimler tarafından günde iki defa dezenfekte ediliyor. Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali'ye bağlı Mestanlı Belediyesi, şehirdeki bir kilisenin ve iki caminin dezenfekte edildiğini açıkladı. Kiliselerde özellikle pazar ayinleri ve camilerde de cuma namazları öncesinde sağlık görevlileri dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.
Öte yandan, Bulgaristan Başmüftülüğü tarafından düzenlenen ve yıl boyunca devam eden Kur'an-ı Kerim kurslarına geçici bir süre ara verilmesi bekleniyor. - SOFYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Güncel
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