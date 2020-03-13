Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısı 30 oldu
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede korona virüs sayısının 23'ten 30'a çıktığını açıkladı.
13.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:05
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede korona virüs sayısının 23'ten 30'a çıktığını açıkladı.
Boyko Borisov, bugün tespit edilen vakaların 40 yaşın üzerinde olduklarını belirtti. Dün gece bir ay süreyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yarından itibaren gıda satan mağazalar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş yerleri kapalı kalacak. Tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmeyen vatandaşların ise polis zoruyla prosedüre uymaları sağlanacağı kaydedildi.
Öte yandan korona virüs vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkenin çeşitli şehirlerinde Çinlilerin işlettiği ve çalıştığı mağazalara vatandaşların girmediği görülüyor.
Virüsün Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı olması nedeniyle vatandaşlar, Çinlilere ait alış veriş merkezlerine girmekten kaçınıyor.
(Nahit Doğu/İHA)
Boyko Borisov, bugün tespit edilen vakaların 40 yaşın üzerinde olduklarını belirtti. Dün gece bir ay süreyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yarından itibaren gıda satan mağazalar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş yerleri kapalı kalacak. Tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmeyen vatandaşların ise polis zoruyla prosedüre uymaları sağlanacağı kaydedildi.
Öte yandan korona virüs vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkenin çeşitli şehirlerinde Çinlilerin işlettiği ve çalıştığı mağazalara vatandaşların girmediği görülüyor.
Virüsün Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı olması nedeniyle vatandaşlar, Çinlilere ait alış veriş merkezlerine girmekten kaçınıyor.
(Nahit Doğu/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Güncel
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