Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle 3'üncü ölüm
Bulgaristan'da Ulusal Kriz Masası, ülkede koronavirüsün yayılmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında bir hastanın daha hayatını kaybettiğini; ölü sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
19.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:52
Bulgaristan 'da Ulusal Kriz Masası, ülkede koronavirüsün yayılmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında bir hastanın daha hayatını kaybettiğini; ölü sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
Başkent Sofya 'daki Pirogov Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşında bir kadının, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Daha önce 66 ve 74 yaşlarındaki çift aynı hastanede hayatını kaybetmişti.Bulgaristan'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 94 olarak duyuruldu.ALKOLLÜ HASTA İKİ KEZ HASTANEDEN KAÇTISofya'da ilk koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi Pirogov Hastanesi'nden kaçtı. Polis alkollü olduğu belirtilen kişiyi yakalayarak, ikinci test yapmak üzere yeniden hastaneye getirdi. Alkollü kişi, test sonuçları çıkmadan önce yeniden kaçtı ve polis tarafından tren garında bulundu. Taşıyıcı olduğu tespit edilen kişi, hastanede tedaviye alındı.Bulgaristan'da zorunlu karantinaya uymayanlara 5 yıl hapis ve 10 bin ila 25 bin euro arası para cezası verilecek.120 GURBETÇİ KARANTİNADAN KAÇTI, POLİS ARIYOR
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali, Kirkovo'da (Kızılağaç) Batı Avrupa'dan dönen ve 14 günlük karantina kuralına uymayan 120 kişi aranıyor. Kırcaali Valisi Nikola Çanev, polisin karantina konusunda denetimlerini artıracağını belirtti. Bulgaristan, 13 Mart'ta koronavirüs önlemlerinin daha iyi uygulanması amacıyla, OHAL ilan etmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Bulgaristan, Polis, Sofya, Dünya
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