Bulgaristan'da koronavirüs önlemleri

Bulgaristan 'da Covid-19 (koronavirüs) paniği gittikçe yayılırken, virüsün İtalya 'da da patlak vermesi Bulgaristan makamlarını seferber etti.

Bankso kayak merkezinde, İngiltere'den ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 55 yaşındaki Çinli bir turistin 23 Şubat akşamı otel odasında hayatını kaybetmesi üzerine, turistten alınan numunelerle tahlil yapıldı. 24 Şubat'ta ise yapılan testler sonucu turistin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, aynı gün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırması üzerine virüse karşı önlemler alındı.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Koronavirüse karşı virüsü tespit ve önlemeyle ilgilenecek Kriz Merkezi kuruldu. Merkez her sabah yerel saat ile 9.00'da basın toplantıları düzenleyip, son gelişmelere dair bilgilendirme yapıyor.

Kriz Merkezi Başkanı Prof. Doktor Ventzislav Mutafçiyski bugün son bilgileri değerlendirdi: Ülkenin farklı hastanelerinde 20 kişi müşahede altında karantinada bulunuyor. Öte yandan, Filibe, Sliven, Gabrovo ve Sofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde 12 kişide yapılan virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Ayrıca, bir hastanede de 7 yaşındaki bir çocuğun virüs şüphesiyle müşahede altında olduğu ve test sonuçlarının beklendiği bildirildi.

İTALYA'DAN GELEN 2 KİŞİ HASTANEYE YATIRILDI

Koronavirüs hastalarına tecrit odaları sağlayan ana merkez Sofya VMA – Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde virüs şüphesiyle İtalya'dan dün gelen iki kişi hastaneye yatırıldı. Bu iki kişide virüs belirtileri olduğunu söyleyen Prof. Mutafçiyski, sonuçları beklediklerini bildirdi. Yurt dışındaki riskli bölgelerden gelenlerin karantinaya alındığı da açıklandı.

VMA Tıp Akademisinin Psikiyatri Bölümü önlem amaçlı kapatılarak olası virüs hastalarını yerleştirmeye hazır 40 yataklı yer yapıldığı duyuruldu. Ayrıca, geçen 24 saatte 66 bin kişinin Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtilirken, risk bölgelerinden gelenlerin sıcaklığının ölçüldüğü ve gelenlerden sınırda sağlık anket kartları doldurmaları istendiği bildirildi.

HENÜZ VİRÜS VAKASI YOK

Resmi verilere göre, Bulgaristan'da henüz koronavirüs vakası yok ancak İtalya'da 11 yerleşim yerinin karantina altında olduğu Lombardiya bölgesinde ise 15 bin Bulgaristan vatandaşı yaşıyor. Bu kişilerden çoğunun üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

İTALYA'DAN DÖNEN ÖĞRENCİLER KARANTİNADA

İtalya'dan okul gezisinden dönen 16 kişilik lise öğrenci grubunun dün Lofça'da evlerinde önlem amaçlı karantinaya alındığı ve öğrencilerin İtalya'nın Rimini kentinden geldiği duyuruldu. Sviştov'da ise Sicilya'ya okul ziyaretinde bulunan 4 öğrenci ve bir öğretmenin de evde karantina altında olduğu belirtildi. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali kentinden Erasmus programıyla İtalya'da bulunan 8 öğrencinin dün akşam Varna Havalimanı'na ulaştığı ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilirken, iki hafta İtalya'da kalan Kırcaalili öğrencilerin evlerinde gözlem altında tutulacağı açıklandı.

BULGARIA AIR İTALYA SEFERLERİNİ DURDURDU

Bulgaristan merkezli hava yolları şirketi Bulgaria Air, İtalya seferlerini durdurdu. Hava alanları dışında, başta en büyük sınır kapısı olan Kapitan Andreevo kara sınır kapısında da giren bütün yolcuların sağlık durumu ve vücut sıcaklık dereceleri kontrol ediliyor. Bundan dolayı Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde aksamalar yaşanıyor.

Bulgaristan'ın Milli Bayramı olan 3 Mart günü de geleneksel törenlerin de tedbir amaçlı iptal edildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Başkent Sofya'da sokakların görüntüsü

-Otobüsteki maskeli insanlar

-Sofya Havalimanı'ndan görüntüler

-Havalimanı'ndaki önlemlerden görüntüler

-Ekiplerin görüntüsü

-Kontrol, dezenfekte, kriz ekipleri

-Ambulansla VMA Askeri Akademiye insanları sevk etme görüntüsü