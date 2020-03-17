Bulgaristan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 81'e çıktı
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi.
17.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:27
Bulgaristan 'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi.
Bulgaristan'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi. Ülke genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı ise 2 olarak açıklandı. Yetkililer dün koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, camilerde namazların cemaatsiz kılınmasına karar verildiğini açıklamıştı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Bulgaristan, Dünya
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