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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi

BULGARİSTAN'da 1 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vaka sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.

12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:16
Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15'e  yükseldi

BULGARİSTAN'da 1 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vaka sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, dün ilk ölümün yaşandığı Bulgaristan 'da vaka sayısının bugün 15'e yükseldiği açıklandı. Koronavirüsle mücadele ve önlemlerle ilgili Ulusal Kriz Masası Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski, bugün 99 virüs testinden 9'unun pozitif çıktığını ve ülkedeki vaka sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Bugünkü vakalarının tümünün başkent Sofya 'dan olduğu belirtildi. Bugün ortaya çıkan 9 koronavirüs vakasıyla bağlantısı olan 200'den fazla kişi aranıyor. Ulusal polis ekipleri de hastalarla bağlantılı kişileri arama çalışmalarına katılıyor. Yeni virüs taşıyıcılarından 4 kişi Sofya Akciğer Hastalıkları Kliniği'nde karantinaya alındı. Hastalığın tespit edildiği kadınlardan birinin, İspanya ve İngiltere'ye tıp kongrelerine gittiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bulgaristan, Koronavirüs, Sofya, Dünya

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