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Bulgaristan'da koronavirüsle savaşın gizli kahramanları Türk kadınları

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle koruyucu malzemelerin, dezenfektan ve diğer tıbbi ihtiyaçların yetersizliği gündeme geldi.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:17
Bulgaristan'da koronavirüsle savaşın gizli kahramanları Türk kadınları

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle koruyucu malzemelerin, dezenfektan ve diğer tıbbi ihtiyaçların yetersizliği gündeme geldi. Sağlığını riske atarak, ihtiyacı olanlara yüz maskesi diken Bulgaristan'daki Türk kadınları, bu mücadelenin gizli kahramanlarından oldu.

Bulgaristan koronavirüs salgınıyla savaşırken, tüm dünyada olduğu gibi, en önemli ihtiyaç, başta yüz maskesi olmak üzere tıbbi malzeme oldu. Eczanelerde yüz maskeleri mart ayı başında tükendi. Ellerinde maske kalan bazı eczaneler ve online alışveriş siteleri, ürünleri yüksek fiyatlara satmaya başladı. AB'nin en yoksul üye ülkesi olan Bulgaristan'da alım gücü düşük olan yaşlılar, maske eksikliğinden en çok etkilenen kesim oldu. Bu ülkede yaşayan Türk kadınları, sağlığını da riske atarak, ihtiyacı olanlara yüz maskeleri dikmeye başladı. DHA gizli kahraman Türk kadınlarına ulaştı.

'HERKES EVİNDE KALSIN, BİZ BURADAYIZ'

Kuzeydoğu Bulgaristan'da 4 koronavirüs vakasının tespit edildiği Dobriç kentinde, 'Mevlana Halk Kültür Derneği' kadınları koruyucu maske dikme girişimini ilk başlatanlar oldu. Türk kültür ve geleneklerinin yaşatıldığı dernekte bir araya gelen 4 kadın, yaşlılara ve yoksullara, sosyal medyadan iletişim kurarak kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerine, sabahtan akşama kadar maske dikiyor. Türkün yardımseverliği ve dayanışma ruhunu yaşatan kadınlar, "onlar evde kalsın diye, biz buradayız" dedi.

DHA'ya konuşan Dernek Başkanı Gülhan Veysel, "Mevlana Halk Kültür Evi olarak halkımıza hizmet etmekteyiz. Gördüğünüz gibi, kimimiz kesiyoruz, kimimiz çiziyoruz, kimimiz dikiş makinesinde rengarenk maskeleri dikiyoruz. Bu maskeleri ihtiyacı olan herkese ulaştıracağız. Kimin maskesi yoksa. Eczanelerde maskeler yok ve biz de bu boşluğu doldurmak için bütün gün çalışıyoruz."

Evden kendi dikiş makinesini getiren Nurten Köse, yardımlaşma ve dayanışma günlerinde olduklarını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi, biz Bulgaristan Türk kadınları yardım etmek amacıyla her gün iş başındayız. İhtiyacı olanlara yardım edebilirsek, ne mutlu bizlere" dedi.

SARI CEPHELİ KÜLTÜR OCAĞI: BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Kubrat Belediyesi'nin en büyük köylerinden olan 1600 nüfuslu Türklerin yaşadığı Bisertsi Nasreddin köyü muhtarı Aliş Arifov da bulundukları yerde eczane olmayan tüm ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri dikecek bir ekip kurdu. Türk kadınları, folklor gösterileri ve eğlencelerin yapıldığı köy kültür ocağını atölyeye çevirdi. Eczanelerde bulunmayan veya fırsatçıların 8 Euro'ya sattığı maskeleri alamayan halkın imdadına, bu kadınlar koşuyor. Ekipte yer alan Mehtap Hatipova, Cevriye Kamilova ve Nurgül Ahmedova, halka yardımcı oldukları için yaptıkları işten mutlu olduklarını ve kendileriyle gurur duyduklarını söyledi.

BUTİK OTELİNDE MASKE ÜRETİYOR

Karadeniz sahilinde ülkenin en ünlü tatil beldelerinden Sunny Beach, koronavirüs salgını sebebiyle ıssız bir şehir görünümüne büründü. Butik otel sahibi Elvan Atilla, salgından dolayı zor günler geçiren topluma yardımcı olmak istediğini belirterek, keten ve pamuktan üretilmiş ve otelde kullanılan bez poşetleri yüz maskesi olarak yeniden kullanıma kazandırıyor. Tatil beldesinde yaşayan ve genelde ileri yaştaki kişiler, atölyeye gelerek, bu maskeleri kullanıyor. Atilla, "Koronavirüs salgınından dolayı çalışmıyoruz. Günümüzü de değerlendiriyoruz. Biz bu bez torbaları maske olarak değerlendiriyoruz. İhtiyarlara hediye ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya

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