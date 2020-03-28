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Bulgaristan'da koronavirüsten 5'inci ölüm

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

28.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:52
Bulgaristan'da koronavirüsten 5'inci ölüm

Bulgaristan 'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Bulgaristan'da Bansko kayak merkezinde çalışan 55 yaşındaki bir erkek kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 5'e yükseldiği ülkede, 313 koronavirüs tespit edilen vaka bulunuyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Dünya

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