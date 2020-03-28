Bulgaristan'da koronavirüsten 5'inci ölüm
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
28.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:52
Bulgaristan 'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
Bulgaristan'da Bansko kayak merkezinde çalışan 55 yaşındaki bir erkek kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 5'e yükseldiği ülkede, 313 koronavirüs tespit edilen vaka bulunuyor.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Bulgaristan, Dünya