Bulgaristan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı.
02.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:35
Bulgaristan 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 449 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Bulgaristan, Dünya