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Bulgaristan'da milletvekili korona virüsüne yakalandı

Eski Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Milletvekili Hasan Ademov'a korona virüs teşhisi konulması üzerine parlamentodaki tüm milletvekillerine korona virüs testi yapılacak.

01.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:47
Bulgaristan'da milletvekili korona virüsüne yakalandı
Eski Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Milletvekili Hasan Ademov'a korona virüs teşhisi konulması üzerine parlamentodaki tüm milletvekillerine korona virüs testi yapılacak.

Bulgaristan 'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Milletvekili Hasan Ademov'un (67) korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, tüm milletvekillerinin bugün 2 hastanede testten geçirileceğini söyleyerek, vekillerden sonra meclis binasında çalışan tüm personelin de teste tabi tutulacağını ifade etti. Meclis Başkanı Katayançeva, Hasan Ademov'un onayı ile korona virüse yakalandığı haberinin kamuoyuna duyurulduğunu vurguladı.

Meclis toplantılarının yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ne şekilde yapılacağına milletvekillerinin korona virüs test sonuçlarına göre karar verileceği bildirildi.

Mesleği tıp doktoru olan İsperih doğumlu Hasen Ademov geçen hafta Dobriç şehrindeki hastaneye bin maske bağışlamıştı. - SOFYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Bulgaristan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bulgaristan'da milletvekili korona virüsüne yakalandı - Haberler

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