Bulgaristan'da Süloğlu ve Sungurlar Belediyelerinden ortak basın toplantısı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında CB005.2.12.116 numaralı"Doğayı Birlikte Korumak" isimli projesi için ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya başta ev sahipliği yapan Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ile beraberindeki proje yöneticileri katıldı. Projenin detaylı bir şekilde Bulgar basınına tanıtıldığı toplantıya Sungurlar halkı da yoğun bir katılım gösterdi.

Ormankıran "Proje Dışında da Dostluklarımız Devam Edecek"

Sungurlar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran "Proje aracılığıyla burada bulunan tüm basın mensuplarımızı ve Sungurlar halkını kardeş ülke Türkiye adına selamlıyorum. Avrupa Birliği projemiz yaklaşık iki yıl sürecek ve her iki ilçeye de büyük fayda sağlayacaktır. Alınacak araçlar ve ekipmanlar iki ilçeye 383.552,20 Euro'luk bir değer katacaktır. Bu rakamın 188.551,50 Euro'luk kısmı belediyemize geri kalan 195.000,70 Euro'luk kısmı da proje ortağımız Sungurlar Belediyesine alınacak araçlar ve ekipmanlar için kullanılacak. Her iki ülke için, ilçelerimiz için de faydalı olacağına inanıyorum. Tabii bu projemiz iki yıl süreyle devam ederken bizlerde proje ile birlikte burada yaşayan vatandaşlarımızla dostluklarımızı ilerleteceğiz. Her şey gelip geçer tek baki olan dostluktur ve kardeşliktir. Ben inanıyorum ki Sayın Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov ile daha büyük ve güzel projeler yapacağız. Bu kapsamda başta Başkan Kenov'a ve ekibine bizleri en iyi şekilde ağırladıkları için, Avrupa Birliği Başkanlığımıza ve AB Büroda görev yapan bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı Sonrası iki Belediye Başkanı da birbirlerine hediyeler sunarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.