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Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı

Bulgaristan'da emekli maaşının tamamını İsperih kasabasındaki hastaneye bağışlayan Türk asıllı Nadiye Mehmet, milyonlarca Bulgar vatandaşının kalbine dokundu.

07.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:48
Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı
Bulgaristan 'da emekli maaşının tamamını İsperih kasabasındaki hastaneye bağışlayan Türk asıllı Nadiye Mehmet, milyonlarca Bulgar vatandaşının kalbine dokundu.

Dünya genelinde korona virüs salgınına karşı mücadele sürerken, bu mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanlarının ihtiyacı için yaklaşık 700 Türk lirası değerindeki emekli maaşının tamamını yaşadığı kasabanın hastanesine bağışlayan 80 yaşındaki Nadiye Mehmet, ülkede milyonlarca insanı duygulandırdı. Kendisinin ihtiyacı olmasına ve hastane yetkililerinin maaşının tamamını değil de, küçük bir miktarını bağışlayabileceğini söylemesine rağmen Nadiye Mehmet'in aylığının tamamını bağışlaması hastane çalışanlarını da duygulandırdı.

İsperih Hastanesi Müdürü Abdullah Zargar, yaşadıkları bu zor günlerde Nadiye Mehmet'in bağışının tüm hastane çalışanlarını derinden etkilediğini vurgulayarak, bağışın miktarı değil, bir insanın kalbinin büyüklüğünden etkilendiklerini söyledi.

Bulgaristan'da yayın yapan tüm televizyon kanalları ve haber siteleri Nadiye Mehmet'in yardımına geniş yer ayırırken, İsperih hastanesinin teşekkür mesajında, "Bazen küçük şeylerin gerçekten çok büyük anlam taşıdığı anlar vardır. Kalplere dokunan ve ısıtan küçük bir jestin büyük değeri olduğu anlar" ifadeleri yer aldı. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı - Haberler

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