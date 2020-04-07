Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı- Türk asıllı...

- Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı Türk asıllı Nadiye Mehmet'in bağışı milyonların kalbine dokundu Bulgaristan'da emekli maaşının tamamını İsperih kasabasındaki hastaneye bağışlayan Türk asıllı Nadiye Mehmet, milyonlarca Bulgar vatandaşının...

07.04.2020 21:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:44
- Bulgaristan 'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı
Türk asıllı Nadiye Mehmet'in bağışı milyonların kalbine dokundu
SOFYA - Bulgaristan'da emekli maaşının tamamını İsperih kasabasındaki hastaneye bağışlayan Türk asıllı Nadiye Mehmet, milyonlarca Bulgar vatandaşının kalbine dokundu.
Dünya genelinde korona virüs salgınına karşı mücadele sürerken, bu mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanlarının ihtiyacı için yaklaşık 700 Türk lirası değerindeki emekli maaşının tamamını yaşadığı kasabanın hastanesine bağışlayan 80 yaşındaki Nadiye Mehmet, ülkede milyonlarca insanı duygulandırdı. Kendisinin ihtiyacı olmasına ve hastane yetkililerinin maaşının tamamını değil de, küçük bir miktarını bağışlayabileceğini söylemesine rağmen Nadiye Mehmet'in aylığının tamamını bağışlaması hastane çalışanlarını da duygulandırdı.
İsperih Hastanesi Müdürü Abdullah Zargar, yaşadıkları bu zor günlerde Nadiye Mehmet'in bağışının tüm hastane çalışanlarını derinden etkilediğini vurgulayarak, bağışın miktarı değil, bir insanın kalbinin büyüklüğünden etkilendiklerini söyledi.
Bulgaristan'da yayın yapan tüm televizyon kanalları ve haber siteleri Nadiye Mehmet'in yardımına geniş yer ayırırken, İsperih hastanesinin teşekkür mesajında, "Bazen küçük şeylerin gerçekten çok büyük anlam taşıdığı anlar vardır. Kalplere dokunan ve ısıtan küçük bir jestin büyük değeri olduğu anlar" ifadeleri yer aldı. - Bulgaristan’da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı- Türk asıllı...

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Güncel

Haberin Videosu :

- Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı- Türk asıllı...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı- Türk asıllı... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:25: Berat Kandili'nde camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haber 22:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı - Haber 22:24: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 22:22: ZEYTİNBURNU'NDA KİMLİK KONTROLÜNDE 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI - Haber 22:22: Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı - Haber 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 21:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı - Haber 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber