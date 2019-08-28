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Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan-Türkiye sınırında, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 20 kilograma yakın eroin ele geçirildi.

28.08.2019 15:42 Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
Bulgaristan- Türkiye sınırında, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 20 kilograma yakın eroin ele geçirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den ülkeye giriş yapmaya çalışan Almanya plakalı bir araçta şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi.
Aramada, aracın arka kapılarının içinde ve bagaj bölümündeki boşluklarda, 38 paket halinde 19 kilo 820 gram eroin bulundu.
Aracın sürücüsü Alman vatandaşı V.R. (56) ile araçta bulunan Türk vatandaşı D.G. (42) gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, zanlıların 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerini kaydetti.

Bulgaristan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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