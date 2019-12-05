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Bulgaristan'dan Putin'in Türk Akımı açıklamalarına cevap

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk Akımı Projesi ile ilgili açıklamalarına karşılık, Avrupa Birliği'nin 'zorunlu prosedürleri' nedeniyle proje inşaatının geciktiğini duyurdu.

05.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:00Bulgaristan'dan Putin'in Türk Akımı açıklamalarına cevap
Başbakanı Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk Akımı Projesi ile ilgili açıklamalarına karşılık, Avrupa Birliği'nin 'zorunlu prosedürleri' nedeniyle proje inşaatının geciktiğini duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türk Akımı Projesi ile ilgili Bulgaristan'ın durumuna ilişkin "Eğer Bulgaristan projede yer almak istemiyorsa başka yollar bulunabilir" ifadelerine karşılık yaptığı açıklamada, "Türk Akımı Projesi'nin gecikmesi en az Rusya kadar bizi de rahatsız ediyor" dedi. Avrupa Birliği'nin zorunlu prosedürleri nedeniyle proje inşaatının geciktiğini bildiren Borisov, "Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin prosedürlerini takip ediyor. Herkes alternatif rotalar aramaya hakkına sahip - alternatif bir çeşitlilik arıyoruz. Tamamen politik olarak Bulgaristan'ın NATO ve AB'ye bu kadar sadık ve güçlü bir üye olmasıyla birlikte böyle durumlardan da rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

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Vladimir Putin, Bulgaristan, Güncel

Kaynak: İHA

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