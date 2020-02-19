Haberler » Güncel » Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan otobüste çıkanlar şoke etti - Haber

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan otobüste çıkanlar şoke etti

Kırklareli İl Jandarma ekiplerince Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında devriye faaliyetleri sırasında durdurulan otobüste 137 bin TL'lik oto yedek parça, hayvan postu, kürk mont ve kaçak alkol ele geçirildi.

19.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:15Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan otobüste çıkanlar şoke etti
İl ekiplerince Sınır Kapısı yakınlarında devriye faaliyetleri sırasında durdurulan otobüste 137 bin TL'lik oto yedek parça, hayvan postu, kürk mont ve kaçak alkol ele geçirildi.
Olay Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı üzeri Çağalayık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolda icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesi faaliyetleri esnasında sürücülüğünü uyruklu N.R.K. isimli bir şahsın yaptığı otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde toplam değeri 136 bin 900 TL olan 15 adet otomobil yedek parçası, 472 adet vizon hayvan postu, 3 adet kork mont ve 25,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimat doğrultusunda sürücü N.R.K. ile H.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, kaçakçılıkla icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.
(İHA)

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:03:24