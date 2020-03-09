Bulgaristan'dan Türkiye'ye yangın tüpünde uyuşturucu kaçakçılığı
Kırklareli'nde, yurt dışından Türkiye'ye yangın tüpü içerisinde uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
09.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:34
Kırklareli'nde, yurt dışından Türkiye 'ye yangın tüpü içerisinde uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti"ne yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bazı kişilerin yurt dışından Kırklareli'ne uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçen polis, Bulgaristan 'dan giriş yapan plakası açıklanmayan K.P. idaresindeki otomobili Dereköy Sınır Kapısı'nda durdurdu.
Araçtaki aramada yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilo 50 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.
Şüpheliler K.P, T.S. G.S. ve T.E.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.P, T.S. ve G.S. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti"ne yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bazı kişilerin yurt dışından Kırklareli'ne uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçen polis, Bulgaristan 'dan giriş yapan plakası açıklanmayan K.P. idaresindeki otomobili Dereköy Sınır Kapısı'nda durdurdu.
Araçtaki aramada yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilo 50 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.
Şüpheliler K.P, T.S. G.S. ve T.E.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.P, T.S. ve G.S. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bulgaristan'dan Türkiye'ye yangın tüpünde uyuşturucu kaçakçılığı
Etiketler : Bulgaristan, Türkiye, Güncel
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