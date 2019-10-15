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Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı istifa etti

Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti.

15.10.2019 16:58Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı istifa etti
Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti.
Mihaylov, basına yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Bulgar futbolunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona eşlik eden skandallardan dolayı" istifa dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a sunduğunu duyurdu.
Mihaylov'un istifası BFS'nin Cuma günü yapacağı olağanüstü oturumunda ele alınacak.
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasını talep etmişti.

Bulgaristan, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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