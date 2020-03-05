Bulgaristan göçmenleri sınırda tutmak için AB'den para isteyecek

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) düzensiz göçle mücadele için kaynak isteyeceğini bildirdi. AB'nin Yunanistan 'a sınırlarını koruması için 700 milyon euro kaynak aktarmasının gündeme gelmesinin ardından topraklarına tek bir göçmen almayacağını açıklayan Bulgaristan da AB'den para yardımı isteyecek.

AB İçişleri Bakanları toplantısı öncesi dün basına açıklamalarda bulunan Marinov, Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından geniş önlemler alan Sofya yönetiminin, bu krize daha hazırlıklı olması için AB'den ek mali kaynaklar talep edeceğini bildirdi.

Marinov kaç para talep edileceğini belirtmezken, AB'nin teklif etmiş olduğu FRONTEX olarak bilinen Avrupa Sınır ve Sahil Güvenli Ajansı güçlerinden takviye sınır güçlerine gerek olmadığını duyurdu.

Bakan Marinov: "Yunanistan- Türkiye sınırındaki gibi bir kriz burada olmasa da, durumun burada da patlak vermesini ihtimal dışı bırakmıyoruz. Her an burada da böyle kriz çıkabilir ve biz buna hazır olmalıyız" dedi.

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin kesiştiği noktada Bulgar sınırının 30 kilometre olduğunu vurgulayan Mladen Marinov, sınırın bu kesiminde de düzensiz göçmen baskısı yaşanabileceğini vurguladı.

"FRONTEX İSTEMİYORUZ, KAYNAK İSTİYORUZ"

"Sınıra FRONEX ekiplerinden ek destek gerekmiyor, fakat sınıra polis takviyeleri ve onların görev masraflarını karşılamak üzere AB'den maddi destek isteyeceğiz" diyen Marinov, Türk- Bulgar sınırında son günlerde yasadışı göçmen baskısı olmadığını belirtti ve gereken bütün önlemlerin alındığını bildirdi.

Bulgaristan kendi topraklarına tek bir göçmeni bile almayacağını beyan etmişti.

AB'DEN YUNANİSTAN'A 700 MİLYON EURO, BULGARİSTAN'A ÖVGÜ

Komisyonun, Yunanistan'a 700 milyon euro para desteği gündemdeyken, Bulgaristan'ı sadece diplomatik çözüm çabalarından dolayı ve sınırı iyi koruduğundan dolayı övgü dolu sözlerle 'ödüllendirmesi' ülkedeki gözlemcilerin eleştirilerine neden oldu.

GÖÇMEN KAMPLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 7

Hali hazırda Bulgaristan'daki sığınmacı kamplarında 10 bin kişilik kapasite var.

'Devlet Göçmen Ajansı'na göre, ülkede kamplarda doluluk oranının yüzde 7 olduğu, yüzde 93'ünün boş olduğu açıklandı. Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Göçmen Ajansı yetkilileri Bulgaristan'daki kamplarda şu an 380 sığınmacı bulunduğunu bildirdi.