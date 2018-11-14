Bulgaristan Halkından Akaryakıt Zammı Protestosu

Bulgaristan
'da akaryakıt zamlarını protesto eden göstericiler, Türkiye
ve Yunanistan
sınırını kapatmakla tehdit etti.
Bulgaristan'da akaryakıt zamları ve kötü yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla ülke genelindeki gösteriler devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü başlayan gösterilerde ana caddeleri kapatan göstericiler, bir sonraki eylemlerinde Türkiye ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarını kapatacaklarını duyurdu. Varna
Valiliğine zorla girildi
Farklı şehirlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşanırken, Varna'da valilik binasına zorla giren bir grup, Avrupa Birliği
'nin (AB
) en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'da değişim istediklerini dile getirdi.
İçişleri: "Gösteriler yasal değil" İçişleri Bakanı
Mladen Marinov, göstericilere çağrıda bulunarak yasalarla belirlenmiş kuralların dışına çıkılmaması ricasında bulundu. Marinov, birçok şehirde gerçekleştirilen protesto eylemlerinin önceden izin alınmadığı için yasal olmadığını kaydetti.
AB'ye üye ülkeler arasında en düşük asgari ücret Bulgaristan'da ödeniyor. 2007 yılında AB'ye üye olan ülkede çalışanlara verilen aylık asgari ücret: 510 Leva (260 Euro). - SOFYA
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:50