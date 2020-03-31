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Bulgaristan hükümeti borç arayışında

Bulgaristan Hükümeti bütçenin parlamento tarafından gözden geçirilmesi kaydıyla 10 milyar leva (5 milyar avro) borçlanmaya karar verdi.

31.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:18
Bulgaristan hükümeti borç arayışında
Bulgaristan Hükümeti bütçenin parlamento tarafından gözden geçirilmesi kaydıyla 10 milyar leva (5 milyar avro) borçlanmaya karar verdi.
Maliye Bakanı Vladislev Goranov, Bakanlar Kurulu oturumunun ardından basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile ilgili kriz 3 aydan uzun sürerse Bulgar ekonomisi 2021 yılının sonunda ancak toparlanabilecek." dedi.
Goranov, ülkenin 2020 bütçesinde öngörülen 2,2 milyar levalık (1,1 milyar avro) gerekli borcun yanı sıra Hazine Müsteşarlığı'nın çıkaracağı devlet tahvili ile 7,8 milyar leva daha borç alınacağını bildirdi. Bunun için hafta sonuna dek yapılacak parlamentonun olağanüstü oturumunda bütçede gerekli değişikliklerin yapılması öngörülüyor.
Ülkede 2020 yılında bütçe açığının daha önce sıfır düzeyinde kalması planlandığını hatırlatan Goranov, Kovid-19 salgınının neden olduğu koşullarda bütçe açığının 3,5 milyar levayı (1,75 milyar avro) aşması beklendiğini de aktardı.
Maliye Bakanlığı, nüfusu 7 milyonun altına olan, Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi Bulgaristan'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde devletin tahmini zararının 1,25 milyar avroya ulaştığını ve her gün ortalama bin 300 kişinin işini kaybettiğini bildirmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bulgaristan, Parlamento, Güncel
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