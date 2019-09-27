Bulgaristan için yeni ehliyet şartı

Profesyonel hizmet anlayışı ve uzman kadroları ile yıllardır Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat amacıyla gitmek ya da orada iş yapmak isteyenlere, vize ve gerekli olan diğer danışmanlık hizmetlerini verdiklerini ifade eden Dönmez, "Turizm sektöründe müşteri odaklı çözümler sunarak kalite standartlarından ödün vermeden, uçak ve otel rezervasyonlarından vize danışmanlığına kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Türkçe ve Bulgarca konuşabilen çalışanlarımız ile müşterilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunma amacındayız. Türkiye ve Bulgaristan'ı oldukça iyi tanıyan kişileri kadromuzda bulunduruyoruz.Bunun yanında, kökleri Bulgaristan'a uzanan Türkiye doğumlu kişilerin, Bulgaristan vatandaşlığını almaları hususunda da çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, vekaletname ile prosedürleri yerine getirerek her türlü iş takibini yapmaktayız" dedi.

Bulgaristan Konsolosluğu yetkili acentesi de olduklarını dile getiren Dönmez, süresi dolan Bulgaristan pasaportu ve kimliklerini yenileme alanında hizmet verip ilk defa Bulgaristan pasaportu almak isteyen vatandaşlara da yardımcı olduklarını kaydetti.

CEZA UYGULANIYOR

Dönmez, Bulgaristan'a seyahat edecek olan sürücülerin artık yeni ehliyet ile yolculuk yapmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Bulgaristan'da sürücü belgesi kullanımı hakkında bilgi notu yayınlandı. Buna göre; Türkiye'de 2020 yılı sonuna kadar kullanılabilen eski tip ehliyetler Bulgaristan'da artık geçerli sayılmıyor. Yapılan kontrollerde eski tip ehliyet tespit edildiği zaman ehliyet ve ruhsata el konuluyor. Ehliyetsiz araç kullanılıyormuş gibi uygulama yapılıyor. Aynı zamanda aracın trafikten menedilmesi gibi cezalar da uygulanıyor. Bulgaristan'dan transit olarak geçmekte olan Türkiye vatandaşlarının da uluslararası geçerliliği olan yeni tip ehliyete sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

Diğer yandan yeni tip ehliyete sahip olan vatandaşların da Bulgaristan'da altı aydan uzun süre ikamet edecek olması durumunda ehliyetlerini Bulgaristan sürücü belgesiyle değiştirmesi gerektiğini ifade eden Dönmez, vatandaşları bu konularda uyardı.