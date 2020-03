Bulgaristan Milli Günü İstanbul'da kutlandı

3 Mart Bulgaristan Milli Günü, Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsoluğunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer ve İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya'nın yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Milli marşların okunmasının ardından davetlilere hitap eden Başkonsolos Angelov, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptı.Konuşmasına 3 Mart Bulgaristan Milli Günü'nün yeniden doğuşunu temsil ettiğini belirterek başlayan Angelov, Bulgaristan'ın "Güç birlikten doğar" sloganın ise barış ve ilerleme yolunda bir ilke olduğunu söyledi."Türkiye'le ilişkiler her yıl güçleniyor"Angelov, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerinin her yıl güçlendiğine dikkati çekerek, "Her yıl ilişkilerin güçlenmesi adına yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında ticari hacim 5 milyar avroyu aştı. Enerji alanındaki iş birliğimizi geliştiriyoruz. TANAP ve Türk Akımı boru hatlarının güvenliği ve çeşitlendirilmesi konusunda büyük adımlar atıldı. Uzun zamandır beklenen Bulgaristan-Türkiye gaz bağlantısı 2019'da faaliyete geçti." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasında bu akşam gerçekleşen görüşmeye de değinen Angelov, "Bu görüşme son derece önemli. Olumlu sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Başkonsolos Angelov İstanbul Üniversitesinde 2019'da başlayan Bulgar Dili ve Edebiyatı dersinin de kültürel ilişkileri ileri bir seviyeye taşıdığını belirtti.