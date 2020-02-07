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Bulgaristan-Sırbistan sınırında operasyon: 30 gümrükçü tutuklandı

Bulgaristan-Sırbistan sınırında bulunan Kalotina Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 30 Bulgar gümrükçü tutuklandı.

07.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:41
Bulgaristan-Sırbistan sınırında bulunan Kalotina Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 30 Bulgar gümrükçü tutuklandı.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan Başsavcılığı ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 30 gümrük memurunun ve çok sayıda sınır polisinin gözaltına alındığı bildirildi. Türk tır sürücülerinin Batı Avrupa ülkelerine çıkışlarında yoğun kullandıkları Kalotina Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyon sırasında giriş ve çıkışlar kapatılmasından dolayı sınırın her iki tarafında da uzun araç kuyrukları meydana geldi.
Başsavcı İvan Geşev, operasyon kapsamında tutuklanan gümrükçülerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapıldığını bildirdi.
(İHA)
Bulgaristan-Sırbistan sınırında operasyon: 30 gümrükçü tutuklandı

Bulgaristan, Güncel

Kaynak: İHA


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