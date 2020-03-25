Bulgaristan, Türkiye'ye geçmeyi bekleyen tırlar için eski askeri havaalanını parka dönüştürüyor

Bulgaristan- Türkiye sınırında bin 200 tırın bekleyişi sürerken yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Uzuncovo köyü yakınlarında bulunan eski askeri havaalanı tırlar için park alanına dönüştürülüyor.



Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için bekleyen tırların 50 kilometreye ulaşmasıyla 3 bin araç kapasiteli bekleme alanı yapılıyor. Bulgaristan-Türkiye sınırında bin 200 tırın bekleyişi sürerken Kapıkule'ye 80 kilometre uzaklıktaki Uzuncovo köyü yakınlarında bulunan eski askeri havaalanı, tırlar için park haline getiriliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Batı Avrupa ülkelerinden gelerek Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen tırların Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo gümrüğüne giden yol yerine oluşturulacak tır parkında bekletileceği bildirildi. Yetkililer ayrıca, belirli sayıda aracın polis kontrolünde konvoyla sınıra hareket edeceğini kaydetti. Oluşturulacak park alanında, tır şoförlerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması içim tüm şartların, güvenliğinin sağlanacağı ve sağlık hizmeti sunulacağı ifade edildi.



Öte yandan bugün Bulgaristan'dan Türkiye'ye tırların transit geçişlerini yasakladığını duyuran Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir saat sonra söz konusu yasağı iptal ettiğini açıklamıştı. - SOFYA

Kaynak: İHA