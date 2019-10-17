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"Bulgaristan, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklemiyor"

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.

17.10.2019 12:40
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.
Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın komşusu, müttefiki ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Bulgaristan ile yapılan göç anlaşmasının gereğini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Zaharieva, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirtti.
Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir soruya "Bulgaristan, (Türkiye'ye karşı) yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, Bulgaristan'ın iyi bir ekonomik ortağı olduğuna işaret eden Zaharieva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar doları aştığını anımsattı.

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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