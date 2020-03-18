Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği, yorum ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
18.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:21
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği, yorum ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siz saygıdeğer vatandaşlarımız tarafından, Dereköy Sınır Hudut Kapısı'nın geçişe kapatılması yönündeki talepleri ve Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişiler ile ilgili tereddütleri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarından Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği yorum ve paylaşımları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, bu paylaşımlar vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Aksine; Dereköy Sınır Hudut Kapımızda korona virüsü (Covid-19) pandemisi salgını için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ve sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek, ateş ölçümleri yapılmaktadır.Daha önceki kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmeler şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siz saygıdeğer vatandaşlarımız tarafından, Dereköy Sınır Hudut Kapısı'nın geçişe kapatılması yönündeki talepleri ve Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişiler ile ilgili tereddütleri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarından Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği yorum ve paylaşımları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, bu paylaşımlar vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Aksine; Dereköy Sınır Hudut Kapımızda korona virüsü (Covid-19) pandemisi salgını için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ve sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek, ateş ölçümleri yapılmaktadır.Daha önceki kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmeler şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Güncel
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi