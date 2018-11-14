Bulgaristanlı Güzel Model ve Oyuncu Türkiye'ye Geliyor!

Almanya doğumlu olan güzel model ve oyuncu Sibel Seyfedinova, Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini açıkladı. Henüz 19 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Bulgaristan'da oyunculuk eğitimi ve bu alandaki başarısını kanıtlamış Sibel Seyfedinova Türkiye'den de teklifler alıyor.

Güzel oyuncu, Avrupa dahil olmak üzere birçok ülkeden teklifler aldığını, fakat tercihini Türkiye'den yana kullanacağını belirtiyor. Türkiye'den gelecek tüm tekliflere açık olduğunu söyleyen genç oyuncu, artık Türkiye'deki projelerde yer almak ve burada yaşamak istediğini her fırsatta dile getiriyor.